حملة رقمية على وسم "إرث الشقاقي" في ذكرى استشهاد المؤسس المعلم د. فتحي الشقاقي

أطلق إعلاميون ونشطاء فلسطينيون وعرب، مساء اليوم الأربعاء، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعنوان "إرث الشقاقي"، على شرف الذكرى السنوية 27 لاستشهاد القائد الوطني مؤسس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور فتحي الشقاقي.

وتفاعل نشطاء وصحفيون فلسطينيون وعرب مع الحملة بالتغريد على وسم #إرث_الشقاقي ، متداولين تصاميم ومحتويات تؤكد سيرهم على نهجه الذي لا يزال نهجًا متوهجًا ودافعًا للثورة والجهاد.

وأكدوا، أن رهان العدو الإسرائيلي على إنهاء الحركة، هو رهان خاسر وفاشل، فالحركة ماضية نحو تحقيق أهدافها بالعودة والتحرير.

واعتبروا، أن الجهاد الإسلامي تعمل وفق استراتيجية واضحة ومحددة لا تحيد عن مبادئ التأسيس، مضيفين أن حالة الاشتباك التي يشعلها أبناؤها المجاهدون في كل الساحات ماهي إلا مثالاً حيّا على الالتزام بالنهج الذي أسسه الشهيد الشقاقي وسار على خطاه إخوانه من بعده الراحل د.رمضان شلح والقائد زياد النخالة.

وأشاد النشطاء بنهج حركة الجهاد الإسلامي التي باتت أشد حضورًا وقوة ومكانة، ومجاهدوها يقودون المعارك والمواجهات من جنين وغزة والقدس إلى نابلس وطوباس وكل فلسطين، وأجيالها تتابع حاملة لواء الجهاد.

واستشهد الدكتور فتحي الشقاقي بتاريخ 26 أكتوبر 1995، في مالطا بعملية اغتيال نفذها جهاز "الموساد" الإسرائيلي، بإطلاق الرصاص على رأسه، ورغم مرور 27 عامًا على الاغتيال لا تزال حركة الجهاد الإسلامي قابضة على جمر الثبات في ذات الطريق.