وزارة شؤون القدس تستنكر اقتحام الاحتلال لمدرسة الإيمان

استنكرت وزارة شؤون القدس، اقتحام عناصر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الإيمان في المدينة المحتلة.

وقالت في بيان، اليوم الأربعاء، "ندين بأشد العبارات الاقتحام الهمجي من قبل عناصر وزارة التعليم في حكومة الاحتلال وما رافقه من إرهاب للطلاب والطاقم التعليمي".

وأضافت: "إقدام عناصر الوزارة الإسرائيلية على التحقيق مع الطلاب الأطفال وتفتيش حقائبهم المدرسية هو بمثابة إرهاب فكري مدان بموجب كل القوانين الدولية".

وتابعت: "لقد عبر الطلاب وأولياء الأمور بوضوح وبصوت مرتفع رفضهم المطلق محاولة الاحتلال إملاء المنهاج المحرف أو المنهاج الإسرائيلي ولن تجدي محاولات الإرهاب هذه في شطب الهوية الوطنية الفلسطينية للتعليم في المدينة".

وأكدت وزارة شؤون القدس بأن "على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره بوضع حد لهذه الممارسات الاحتلالية التي خالف كل القوانين والأعراف الإنسانية الدولية".

ووجهت وزارة شؤون القدس التحية لإدارات المدارس والأهالي وأولياء الأمور على تمسكهم بالمنهاج الوطني الفلسطيني ورفض محاولات إملاء المنهاج المحرف.