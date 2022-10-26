ماسك ينهي صفقة "تويتر" في هذا التاريخ!

أبلغ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، البنوك المقرضة بنيته إنجاز شراء "تويتر" يوم الجمعة المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص على دراية بالأمر قولهم، إن ماسك أبلغ مصرفيين يساعدون في تمويل الصفقة بنيته تنفيذ عملية الاستحواذ يوم الجمعة المقبل.

وأضافت أن ماسك قطع على نفسه هذا التعهد في اجتماعه عبر الفيديو معهم.

وأشار الوكالة إلى أن البنوك التي تقدم 13 مليار دولار من التمويل بالديون انتهت من تجميع اتفاقية الائتمان النهائية، وفي طور التوقيع على الوثائق حالياً.

يشار إلى أن محكمة أمريكية قد منحت ماسك مهلة حتى الـ 28 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من أجل تنفيذ صفقة الاستحواذ أو نظر الدعوى القضائية التي رفعتها "تويتر" لإجبار المستثمر الأمريكي على الوفاء بخطته.

وكان ماسك قد أعلن مؤخرًا نيته استئناف مساعي الاستحواذ على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، بعد أن حاول سابقا الانسحاب من الصفقة.