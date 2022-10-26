بعد تصريح تشافي.. هل تتحول قمة برشلونة وبايرن إلى "مسرحية هزلية"؟

قد تتحول قمة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا إلى ما يشبه "المسرحية الهزلية"، بسبب مواعيد الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ومن المنتظر أن يستضيف برشلونة نظيره بايرن ميونخ على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل البلوجرانا، مساء الأربعاء، بعد أن تُلعب مباراة إنتر ميلان وفيكتوريا بلزن التشيكي في نفس الجولة للمجموعة.

موقف مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

ضمن بايرن ميونخ التأهل لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا من الجولة السابقة بعد وصوله إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن إنتر ميلان الوصيف.

وتبقى البطاقة الثانية متأرجحة بين برشلونة (4 نقاط) وإنتر ميلان، وإن كانت هناك أفضلية كبيرة للنيراتزوري صاحب الـ 7 نقاط.

وخرج فيكتوريا بلزن من سباق التأهل لدور الـ16، إذ لم يحصد أي نقطة إلى الآن، ويرتكز أمله على خطف المركز الثالث واللعب في الدوري الأوروبي على حساب برشلونة، وإن كان أمرا مستبعدا نظريا.

حسبة معقدة

أصبح أمل برشلونة لخطف بطاقة التأهل الثانية لدور الـ16 ضعيفا للغاية، عقب تعادله في الجولة السابقة على ملعبه مع إنتر 3-3 بعد أن كان خسر في المباراة الأولى 0-1.

يحتاج إنتر لفوز وحيد من مباراتيه الأخيرتين لضمان التأهل، بينما لا بديل أمام برشلونة سوى الفوز في مباراتيه وانتظار تعثر الفريق الإيطالي في كلا الجولتين سواء بالتعادل أو الهزيمة.

وبالنظر إلى سهولة مواجهة إنتر وفيكتوريا بلزن بالنسبة للأول، فإن إنتر قريب للغاية من حسم بطاقة التأهل غدا في حالة فوزه وارتفاع رصيده إلى 10 نقاط.

وسيضمن إنتر على الأقل المركز الثاني، لأنه في حالة فوز برشلونة في آخر مباراتين ووصوله هو الآخر لـ 10 نقاط، سيتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة بينهما.

موعد غريب

وبالنظر لموعد المباراة، فإن إنتر سيلتقي فيكتوريا بلزن قبل أكثر من ساعتين من قمة برشلونة وبايرن على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وإذا فاز إنتر فإنه قد يحول المباراة الثانية إلى قمة باردة، إذ من المتوقع أن تنهار معنويات لاعبي البارسا في حالة فقد فرصة التأهل لدور الـ 16.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أكد أنه سيشاهد مباراة إنتر هو ولاعبيه من داخل ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في غرفة الملابس قبل مواجهتهم ضد بايرن.

ويعد موعد مباراة إنتر غريبا، إذ عادة ما تكون المباريات التي تُلعب مبكرا في دوري الأبطال، هي المباريات في المجموعات الأضعف أو المقامة في منطقة شمال شرق أوروبا نظرا لاختلاف التوقيت والظروف المناخية.