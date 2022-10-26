موعد رواتب موظفي السلطة شهر 10 2022 نسبة رواتب موظفي السلطة شهر أكتوبر وزارة المالية، يبدأ موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة المحتلة في البحث عن موعد ونسبة صرف رواتبهم عبر وزارة المالية والأشخاص المطلعين على هذا الملف، حيث يتساءل هؤلاء الموظفون عن نسبة صرف رواتب موظفي السلطة، لاسيما بعد أن استأنف الاتحاد الأوروبي دعم ميزانية السلطة بعد انقطاع دام عامين على التوالي، وهو ما أدى إلى أزمة مالية طالت نسبة الصرف للموظفين، الذين أبدوا غضبهم واستياءهم.

موعد صرف رواتب موظفي السلطة شهر 10 أكتوبر 2022

ويهتم الموظفون الآن في البحث عن، موعد رواتب موظفي السلطة شهر 10 2022 نسبة رواتب موظفي السلطة شهر أكتوبر وزارة المالية، خاصة أنهم كانوا يتلقون رواتب تصل من 50-70% من رواتبهم الأساسية، وهو ما أثر على مقدرتهم الشرائية لاسيما في ظل موجة الغلاء التي طالت السلع الأساسية في غزة، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد صرف رواتب موظفي السلطة شهر 10 أكتوبر 2022، وفق توقعات المراقبون لهذا الملف.





لماً بتنقطع رواتب السلطة شهر ومخصوم عليهم من فترة كبيرة هاد اسمو زل

لما الناس بتستنى المنحة القطريه زي النجدة لالهم هاد وياعالم يطلع اسمك شهر والتاني والثالث في بطونهم وبعدين يرجعو لالك هاد اسمو زل

لما انتا بتشتغل وبتتعب وبيمصو بدمك عشان تاخذ 10 شيكل اخر النهار هاد اسمو زل — 🇵🇸 (@yesthere99) July 4, 2020

متى صرف رواتب موظفي السلطة شهر 10 وزارة المالية

وفي الشهر الماضي كان يتساءل الموظفون عن، متى صرف رواتب موظفي السلطة شهر 10 وزارة المالية، كم نسبة دفعة المستحقات التي ستصرف الشهر الماضي، وباتوا يتساءلون قبل نهاية هذا الشهر ذات السؤال، لأن الرواتب جزء أصيل من عملية الشراء، وأي نقص على نسبة الصرف يؤدي إلى زيادة معاناة موظفي السلطة التي طالتهم أمور الخصم والتقاعد المالي الاجباري منذ عام 2017.





نسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر أكتوبر 2022 في غزة والضفة

يبحث الموظفون عن، نسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر أكتوبر 2022 في غزة والضفة، حيث إن نسبة الرواتب من شهر أكتوبر 2022 لجميع الموظفين ستكون 80%، وبحد أدناه 2000 شيكل، إضافة إلى ذلك سيتم سداد 10% من مبلغ مستحقات الرواتب القائمة حتى تاريخ 30/09/2022، إضافة إلى ذلك أكدت الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك، نشرنا لكم، موعد رواتب موظفي السلطة شهر 10 2022 نسبة رواتب موظفي السلطة شهر أكتوبر وزارة المالية.