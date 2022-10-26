بالصور الغرابلي: شعبنا صخرة تتحطم عليها كل المؤامرات بعزم الشهداء

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم على أرض جامعة الأقصى بخان يونس، مهرجان " قتالنا ماض حتى القدس" في ذكرى الانطلاقة الجهادية ال٣٥ ومرور ٢٧ عام على اغتيال مؤسسها الأول الدكتور فتحي الشقاقي.

وحضر المهرجان كلا من: الموجه العام للرابطة الإسلامية الأستاذ سامي البسيوني، الشيخ درويش الغرابلي، ومسؤولة الطالبات في الرابطة الأستاذة مروة مزهر ،وممثل شؤون الطلبة في الجامعة الأستاذ أحمد وادي، ممثلي الأطر الطلابية، وحشد غفير من طالبات الجامعة.

وفي كلمة الجامعة، أبرق وادي بالتحية لوقود القضية الفلسطينية: الشهداء القادة ياسر عرفات والشقاقي وياسين ومن سار على دربهم فداء لفلسطين، شاكراً الرابطة على ما تقدمه للطلبة من خدمات متنوعة ؛إيمانا منها بدور المثقف الريادي في نصرة قضيته وبناء أمته.

وبين ضيف المهرجان الغرابلي، أن فكر الشقاقي لازال ينبض في الأجيال الثائرة رغم مرور ٢٧عام على اغتياله،فالحركة التي تستقي فكرها وجهادها من سورة الإسراء والأنفال ستدخل كل بيت فلسطيني وهذا ما نراه اليوم في ذكرى انطلاقتها الخامسة والثلاثون

وأكد الغرابلي أن جدوة الصراع مع الكيان الصهيوني لازالت مشتعلة دفاعاً عن الثوابت،ومشاغلته واجبة ومستمرة حتى استئصال الغدة السرطانية المسماة بإسرائيل من قلب الأمة .

وتابع: لازالت جدوة الصراع مشتعلة ببطولات شعبنا في جميع الساحات ،شعبنا الذي سيظل صخرة تتحطم عليها كل المؤامرات بعزيمة عدي التميمي وأخوته الشهداء الذين انتفضوا دفاعاً عن فلسطين كل فلسطين دون أنصاف حلول،فلسطين التي ستبقى لنا من رأس الناقورة حتى رفح جيلا جيل.



وتخلل المهرجان العديد من الفقرات الثورية والوطنية،رثاء الشهداء وتخليد بطولاتهم،الاسكتش المسرحي ومسابقة ثقافية فكرية وزعت الرابطة خلالها جوائز قيمة.

















