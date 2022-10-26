القيادية حميد: المرأة الفلسطينية استطاعت أن تقاوم وتقارع العدو المتجبر بكل صلابة

قالت القيادية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أ. أمنة حميد: اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022: غن اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية يأتي هذا العام مع سيل متدفق من التضحيات الجسام للأمهات والنساء والزوجات والبنات الفلسطينيات.

وأوضحت القيادية حميد في تصريحات صحفية، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، أن استهداف العدو الصهيوني للمرأة الفلسطينية في مقدمة عدوانه لكل مكونات المجتمع الفلسطيني دليل دامغ على أن المرأة الفلسطينية وبكل صلابة استطاعت أن تقاوم وتقارع هذا العدو المتجبر.

وأكدت أن المرأة الفلسطينية تبقى أيقونة الثبات والتضحيات وصمام أمان المقاومة الفلسطينية، بثباتاها وإصرارها على الجهاد حتى تحقيق الهدف الأسمى وتحرير فلسطين.

وتعيشُ في سجون الاحتلال 23 أسيرة في ظروف يندى لها جبين الإنسانية لا تليق بحياة الآدميين، منهن 7 أمهات يمنعهن من ملامسة أطراف أبنائهن، وأحكام عالية، وأسيرات إداريات بلا تهمة، و6 جريحات من بينهن التي حرّقها الاحتلال إسراء الجعابيص.