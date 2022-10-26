الكهرباء تصدر تنويهاً مهماً لأهالي شمال القطاع

أصدرت شركة توزيع كهرباء محافظة غزة، اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، تونيهاً مهماً للمواطنين بشأن فصل أحد الخطوط المغذية لمحافظة الشمال.

وفيما يلي نص التنويه كاملا كما ورد "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": -

تنويه صادر عن كهرباء غزة

تنوه شركة توزيع الكهرباء إلى أن أعمال صيانة تجريها شركة الكهرباء الإسرائيلية داخل الخط الأخضر ستستدعي فصل لخط جباليا المغذي لمحافظة الشمال يوم الاحد الموافق 30/10/2022م، من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا (08:30ص- 11:00ص)

لذا وجب التنويه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.