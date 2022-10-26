"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الخميس

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (27 أكتوبر).

وبينت الوزارة أن أولوية السفر ستكون للأسماء المتبقية من الحافلة الثامنة، والتاسعة، والعاشرة حتى الرقم (80) من الكشف رقم (2022/35)هنـــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/41)هنـــــــا، مطالبة المسافرين بضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

ونوهت الوزارة إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وأنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، داعية المسافرين لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.