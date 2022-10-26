إيران تنتقد صمت مجلس الأمن تجاه اعتداءات الكيان الصهيوني بحق شعبنا

انتقد السفير والمندوب الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني اليوم الأربعاء 26/10/2022، صمت مجلس الأمن الدولي إزاء اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على سوريا.

ووصف ايرواني استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية في سوريا بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي والحقوق الإنسانية من قبل الكيان الصهيوني"، مشددًا على أنّ "صمت مجلس الأمن شجع هذا الكيان على مواصلة وتوسيع عدوانه".

وخلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في سوريا أضاف إيرواني أنّ "وجود الجماعات الإرهابية وتحركاتها في الاراضي السورية يعرّض السيادة الوطنية لهذا البلد والسلام والأمن الإقليميين للخطر ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن".

ولفت الانتباه إلى أوضاع الشعب السوري، قائلًا: "الأوضاع الإنسانية في هذا البلد ما زالت صعبة، ومعاناة الحياة ومصاعبها أثرت بشكل كبير على الشعب السوري، ومن الضروري الاهتمام باحتياجاتهم في كثير من المجالات".

واعتبر سفير إيران لدى الأمم المتحدة أنّه "من الضروري تقديم المساعدات الإنسانية"، مضيفًا "يجب أن يكون ضمان الوصول السريع والآمن دون عوائق لمساعدة المحتاجين في جميع أنحاء سوريا أولوية".

وشدد على "ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، وتابع "يمكن تحقيق ذلك بإنهاء العدوان الأجنبي على سوريا واحتلال هذا البلد".

وذكّر بضرورة القضاء على التهديدات الإرهابية ورفع العقوبات الظالمة وغير القانونية عن الشعب السوري، بالقول "ندعم تعاون الحكومة السورية الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وفي هذا السياق تقدر إيران جهود الحكومة السورية لتحسين الوضع الإنساني في سوريا".

وتابع إيرواني: "يجب أيضًا تعزيز الجهود الحالية للتنفيذ الفعال للقرار 2642 وتسريع استكمال المشاريع الضرورية للمواطنين مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والمأوى".

ولفت سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن "السبيل الوحيد لتحسين الوضع في سوريا هو حل سياسي يتم من خلال عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم وبتيسير من الأمم المتحدة".

وأشار إيرواني إلى أنّ "إيران تؤيد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية والتفاعل البناء للأطراف مع المبعوث الخاص في الشؤون السياسية من أجل حل فعال للخلافات من خلال عقد اجتماع الدستورية".

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة إنّ "التحركات الحرة للجماعات الإرهابية والوجود غير المشروع للقوات الأجنبية داخل هذا البلد يهددان سيادة سوريا ووحدة اراضيها والسلام والأمن الإقليميين".

وأكّد إيرواني أنّ "الحرب ضد الإرهاب يجب ألا تنتهك وحدة أراضي سوريا وسيادتها"، قائلًا "تطالب إيران بإنهاء التواجد غير المشروع للقوات الأجنبية في أجزاء من سوريا والتي أدت إلى أنشطة إرهابية في هذه الأجزاء".

وأضاف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة "على الرغم من الطلبات المتكررة من قبل الجمهورية العربية السورية لإدانة الكيان الصهيوني في مجلس الأمن الدولي ، فإن عدوان هذا الكيان على سيادة ووحدة أراضي سوريا مستمر".

واستطرد إيرواني قائلاً إنّ "صمت مجلس الأمن الدولي شجع الكيان الصهيوني على القيام بالعدوان والجرائم بشكل سافر أكثر وبصورة اوسع ، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنى التحتية الأساسية في سوريا مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والحقوق الإنسانية".

وطالب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بوقف انتهاج ازدواجية المعايير في الملف السوري وإدانة عدوان الكيان الصهيوني ومحاسبة هذا الكيان على جرائمه وتعريضه أمن وسلام المنطقة للخطر.