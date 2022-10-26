عزيزة الكحلوت توضح : لهذا السبب تأخر صرف المنحة القطرية الشهر الجاري!

أكدت عزيزة الكحلوت الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء 26/10/2022 ، إن سبب تأخير صرف المنحة القطرية بسبب تأخر الإجراءات الخاصة باللجنة القطرية.

وبينت الكحلوت أن صرف المنحة القطرية لأكثر ١٠٠ ألف أسرة يبدأ اليوم ، موضحةً أن سعر الـ100 دولار ثابت ل ٣١٠ شيكل والاستقطاع يكون لإفادة المواطنين ولا تستفيد منها الوزارة.

وأوضحت أنه تم استثناء الصرف لمرة واحدة فقط لمن استلم المنحة ٣١ مرة ، بالإضافة إلى استثناء صرف المنحة للمسافرين إلا لمن خرج للعلاج وتم إيقاف المنحة لمن ذهبوا للعمل في الداخل المحتل.

وأشارت إلى أن أسماء المنحة التي تقترح للأمم المتحدة تصل ل١١٦ اسماً ويتراوح الصرف من ٩٦ الف ل١٠٠ ألف اسم ، معتبرة أن هناك وعودات من قبل رام الله أن يكون هناك دفعة أخرى من مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام.