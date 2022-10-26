رويترز: اتفاق إطاري بين حماس والقاهرة حول "حقل غزة البحري"

كشفت صحيفة "رويترز" نقلاً عن مسؤولين مصريين وفلسطينيين، أنه تم التوصل إلى اتفاق إطاري لتطوير حقل غزة البحري للغاز قبالة سواحل غزة وأن المحادثات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال مسؤولون مصريون وفلسطينيون لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن شركة الغاز المصرية المملوكة للدولة إيجاس تهدف إلى تولي تطوير الحقل. وفي حالة إتمام الصفقة ، فإنها ستعزز الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من ضائقة مالية.

فيما قال وزير النفط طارق الملا لرويترز أن "التفاصيل لم تنته بل الإطار العام فقط. بدأنا الحديث عنها مع إسرائيل قبل عامين."

وأضاف الملا: أن "خطة تنفيذ هذه الصفقة ستعلن في الوقت المناسب".

وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم نشر اسمه لرويترز إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن “الشروط الأساسية” لكن هناك حاجة لمزيد من المناقشات بشأن التفاصيل الفنية والموافقات النهائية للسلطة الفلسطينية.



كما قال مسؤولون إسرائيليون لرويترز إن وزير الطاقة الإسرائيلي قرر تأجيل اتفاق نهائي إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مسؤول فلسطيني مطلع على الأمر إن القاهرة على اتصال أيضا بمسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المسؤولة عن قطاع غزة بشأن حقل الغاز.

ولعبت مصر دورًا رئيسيًا في التوسط في اتفاقات وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة في غزة منذ عقود.

بينما تنتج مصر وإسرائيل الغاز في شرق البحر المتوسط ​​منذ سنوات ، ظل حقل غزة البحري ، على بعد حوالي 30 كيلومترًا (20 ميلًا) قبالة ساحل غزة ، متخلفًا بسبب الخلافات السياسية والصراعات مع إسرائيل ، فضلاً عن العوامل الاقتصادية.

تشير التقديرات إلى أن قطاع غزة البحري يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ، وهو أكثر بكثير مما هو مطلوب لتزويد الأراضي الفلسطينية ويمكن تصدير بعض منها.