الجهاد تحيي ذكرى شهدائها القادة في طولكرم

أحيت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية، الذكرى السنوية لارتقاء الشهداء الأبرار، القائدين: لؤي السعدي وخالد حسين والأسير محمد الأشقر، وذلك مساء الثلاثاء في محافظة طولكرم المحتلة.

وزار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي عوائل الشهداء الكرام، بمناسبة الذكرى السنوية السابعة عشر لارتقاء القائد لؤي السعدي والذكرى الخامسة عشر لارتقاء الشهيدين محمد الأشقر وخالد حسين.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان خلال كلمة له، إننا نحيي الذكرى السنوية لارتقاء قائد سرايا القدس في الضفة المحتلة الأخ الحبيب والمجاهد لؤي السعدي، مؤدياً التحية لذويه، ولكل أبطال سرايا القدس ولكل عوائل الشهداء، وللبطل عدي التميمي وفرسان كتيبة جنين وعرين الأسود.

وترحم القيادي عدنان على من تمر ذكراهم من أبطال طولكرم الشهداء محمد الأشقر وخالد حسين وماجد الأشقر، داعياً للمجاهدين بأن يحفظهم الله ويسدد رميهم وأن يجعل بأسنا على من ظلمنا وقتل أهلنا واحتل أرضنا، وأن موعدنا في ساحات المسجد الأقصى محرراً بدماء الشهداء وما ذلك على الله بعزيز.

يشار إلى أن ذكرى الشهداء تأتي تزامناً مع الذكرى السنوية السابعة والعشرين لاستشهاد الدكتور فتحي الشقاقي إثر عملية اغتيال صهيونية جبانة في جزيرة مالطا بتاريخ 26-10-1995م، بعد أن أرسى المنهج الجهادي، وافتتح بوابته بقافلة من الشهداء والأسرى والمجاهدين الأبطال.

