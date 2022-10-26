بالفيديو شاهد| كلمات أغنية شدو بعضكم يا أهل فلسطين

كلمات أغنية شدو بعضكم يا أهل فلسطين، على وقع الأحداث الساخنة التي تشهدها مدن الضفة المحتلة ودماء الشهداء، خرجت عجوز فلسطينية لتنشد لفلسطين، وتغني "شدو بعضكم يا أهل فلسطين"، لتنتشر هذه الأغنية كالنار في الهشيم، على وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي خاصةً على فيديوهات الشهداء والجرحى والمواجهات العنيفة التي تندلع في كل مكان في الضفة المحتلة، لذا بات البحث عن أغنية شدو بعضكم يا أهل فلسطين كبيراً على مواقع البحث المختلفة، فحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر كلمات أغنية شدو بعضكم يا أهل فلسطين.

كلمات أغنية شدو بعضكم يا أهل فلسطين

كلمات أغنية شدو بعضكم يا اهل فلسطين، تعتبر هذه الأغنية من أكثر الأغاني التي انتشرت منذ يومين والتي غنتها سيدة فلسطينية عاجزة، فحظيت هذه الأغنية بكثير من المشاهدات والتي تمت عن طريق الصدفة في لقاء صحفي لبعض القنوات الإخبارية، وبات يغنيها الصغير قبل الكبير في فلسطين وكل العالم العربي.

وقامت هذه السيدة بغناء هذه الأغنية، والتي كانت تعاني من حصار سلب ارضها من قبل المحتل الإسرائيلي، وانتشرت هذه الاغنية بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت هذه الاغنية تسرد معاني كثير من ارض الواقع الذي نعيشه في حياتنا اليومية، والان سوف نوافيكم بكلماتها.

كلمات اغنية شدو بعضكم يا اهل فلسطين كلمات

هناك الكثير من الاشخاص الذين يرددون هذه الاغنية التي استطاعة من جمع المقاومة والالفة الفلسطيني والتي نسجتها تلك السيدة الغير قادة الا على تحفيز الاهالي، والتي كانت تلتمس الواقع الذي نعيشه، حيث كانت تجمع بين التوحد والتماسك مع بعضنا البعض والبعد عن الطمع والمصالح الشخصية، حيث علقت بعض المواقع الالكترونية على هذه الاغنية على انها تثير الفزعة الشبابية الفلسطينية.

وتتضمن كلمات أغنية شدوا بعضكم يا أهل فلسطين

شدو بعضكم يا اهل فلسطين

ودعتكم...رحلت فلسطين ما ودعتكم

ع ورق صيني لكتب بالحبر ع ورق صيني

يا فلسطين على إلى جرا لك يا فلسطين

واتخذ رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع الفيديو أداة للتعبير عن مواطن الألم والحزن التي مر ويمر بها الشعب الفلسطيني منذ النكبة التي أخرجتهم من أرضهم.

حكاية فيديو أغنية شدو بعضكم يا أهل فلسطين

وذكر الموزع الموسيقي عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" أن مقطع الفيديو الأصلي من إعداد منصة "سما القدس" كانت قد تم تصويره من مخيم شعفاط وأن ما قام به هو إضفاء لمسته السحرية عليه.

وحظي مقطع الفيديو على انتشار واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين والعالم العربي الذين حرصوا على تداوله وإعادة نشره عبر حسابتهم الرسمية وتحديدًا على تطبيق "تيك توك".