الشيخ عزام: مرور 27 عاماً على غياب د. الشقاقي يؤكد أن نهر التضحيات لم يتوقف

قال الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء 26/10/2022، إن مرور سبعة وعشرين عاماً على غياب المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي، يؤكد للجميع بأن الدم لم يذهب هدراً وبأن نهر التضحيات لم يتوقف وأن الصدى المبارك لصرخة الشقاقي ودمه لا زال يتردد في رفح وغزة ونابلس وجنين وفي القدس وعكا ويافا والجليل وفي عين الحلوة والرشيدية وفي اليرموك والوحدات وفي كل مكان يحلم الناس فيه بيوم تعود فيه فلسطين إلى أهلها ومحيطها.

وأضاف الشيخ عزام في تصريحات صحفية، لمناسبة مرور 27 عاماً على اغتيال الدكتور الشقاقي:"بعد 27 عاماً نجد صعوبة أكثر في الكلام عنك، نحاول أن نلملم بقايا اللغة لنكتب عن فارس اللغة نحاول أن نبحث عن أطهر مثال لنكتب عن المثال الطاهر الذي ألهم أجيالاً بأكملها ورسم لها طريق المجد، نحاول أن نُحدق أكثر في فلسطين ونحن نقرأ آيات القرآن ونحن نكتب عنك وأنت الذي قلت إنها آيةٌ من آيات هذا الكتاب".

وتابع بالقول:"فتحي الشقاقي يحضر في ذكراه السابعة والعشرين رغم الغياب ورغم فوضى العصر ورغم قسوة الحياة ورغم وحشية المحتل.. فتحي الشقاقي الذي بشر بالأمل والحرية والتحرير يحضر في ذكراه لِيَبُثَّ فينا جميعاً روحاً جديدةً وإيماناً جديداً نواجه به سطوة الشر وهيمنة الباطل".

وأوضح الشيخ عزام أن د. فتحي الشقاقي كان يبدأ مشروعه الحلم قبل أكثر من أربعين عاماً بلا إمكانات وبلا مال ولا ظهير أو داعمٍ، بل كان يبدأ مشروعه الحلم معتمداً على الله وحده وبعد ذلك على فتيةٍ آمنوا وراهنوا عليه كما راهن عليهم.

وزاد قائلاً: مع مرور الوقت تكرَّس المشروع الحُلم واتسعت دائرة الوعي وتحول الفتية إلى أجيال من الثوار والفدائيين والمجاهدين".