الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة تستهدف نابلس وجبع جنوب جنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الأربعاء 26/10/2022 ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة بعد اقتحامات لمنازل المواطنين وتركزت الاعتقالات في عدة أحياء من نابلس ، بالإضافة إلى جبع جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، عدة أحياء من مدينة نابلس، واعتقلت مواطنا، وحاصرت مبنى سكنيا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت أحياء عدة من المدينة وداهمت أحد المنازل في منطقة "خلة العمود" واعتقلت المواطن إياد النابلسي، وهو شقيق الشهيد إبراهيم النابلسي.

واعتقلت قوات الاحتلال إياد النابلسي شقيق الشهيد إبراهيم النابلسي بعد اقتحام منزله، كما اقتحموا منزل المطلوب للاحتلال تيسير الخراز قبل أن تنسحب من المكان.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في نابلس عن تأخير الدوام ساعة واحدة بسبب اقتحام الاحتلال لأحياء عدة من المدينة.

وبينت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت جبع جنوب جنين وشنت حملة واسعة في صفوف المواطنين .

ومن الأسماء التي تم معرفتها حتى اللحظة من كافة مناطق الضفة :

إياد النابلسي شقيق الشهيـد إبراهيم النابلسي

طلال العمور- تقوع جنوب بيت لحم

سند طلال العمور- تقوع

عبدو الرجبي- الخليل

الفتى أيهم عناية- عزون

الفتى وديع عناية- عزون

باسل معن النمورة- دورا

المحرر محمود علاونة- جبع

أحمد ملايشة- جبع

أشرف برقان- القدس

كريم أبو جمل- القدس

كريم ياسر قادوس- عراق بورين