الطقس: انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

توقعت الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، أجواء غير مستقرة ومغبرة أحياناً، ويكون غائما جزئياً إلى غائم، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ًوالبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وغدا الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.