سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 26 أكتوبر 2022

واصلت الليرة السورية السقوط أمام الدولار اليوم بتعاملات صباح الأربعاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 لدى السوق الموازية (السوداء).

تعاني الليرة السورية من التراجع عند أدنى مستوياتها في السوق السوداء منذ بداية النزاع في العام 2011، حيث فقدت جل قيمتها بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

ويأتي ذلك، وسط توقعات باستمرار تدهور قيمة الليرة السورية لفترة أطول في ظل عدم وجود مخرج حقيقي للاقتصاد السوري المتراجع بشدة.

وأرجع خبراء التدهور في قيمة العملة السورية إلى عمليات الدولرة وادخار العملات الأجنبية، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على البنك المركزي السوري والتي تعيق حركة التصدير إلى خارج البلاد.

وغالبية السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار السلع الأساسية في البلاد ارتفاعا غير مسبوق.

سعر الدولار اليوم في سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال التعاملات الصباحية، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 5140 ليرة للشراء، و5170 ليرة للبيع، مقابل 5105 ليرات للشراء، و5135 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في السوق السورية السوداء.

سعر اليورو والاسترليني في سوريا

وسجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بتعاملات اليوم مستوى 5062 ليرة للشراء، و5097 ليرة للبيع، مقابل 5014 ليرة للشراء، و5049 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

وقفز سعر الجنيه الاسترليني اليوم في سوريا خلال تعاملات الثلاثاء لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 5793 ليرة للشراء، و5837 ليرة للبيع، مقابل 5770 ليرة للشراء، و5814 ليرة للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

وصعد سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 1366 ليرة للشراء، و1377 ليرة للبيع، مقابل 1356 ليرة للشراء، و1370 ليرة للبيع أمس.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 1397 ليرة للشراء، و1408 ليرات للبيع، مقابل 1385 ليرة للشراء، و1397 ليرة للبيع أمس.

وقفز سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 16528 ليرة للشراء، و16649 ليرات للبيع، مقابل 16459 ليرة للشراء، و16581 ليرات للبيع أمس الإثنين.