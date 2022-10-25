أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26 أكتوبر 2022-سعر الذهب بالدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأربعاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بحسب شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وتراجعت أسعار الذهب عالمياً في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1646.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، وهوّت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنفس النسبة إلى مستوى 1652.50 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، لدى شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية ليصل إلى 1291.5 جنيه، مقابل 1274.25 جنيه للشراء، و1277.75 جنيه للبيع في ختام تداولات أمس، بحسب منصة "آي صاغة" لبيع الذهب بمصر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر لدى منصة "آي صاغة" نحو 1285.75 جنيه للشراء، و1291.5 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، ليسجل 1130 جنيهاً لدى شعبة الذهب بالغرفة التجارية، السعر غير مضاف له قيمة المصنعية أو الضريبة أو الدمغة، فيما جاء سعره لدى "آي صاغة" بنحو 1125 جنيهاً للشراء، و1130 جنيهاً للبيع.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، ليصعد إلى مستوى 968.5 جنيه لدى شعبة الذهب بالغرفة التجارية، فيما جاء سعر الذهب عيار 18 في "آي صاغية" بقيمة 964.25 جنيه للشراء، و968.5 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 9040 جنيه لدى شعبة الذهب، فيما جاء سعره لدى "آي صاغة" بنحو 9930 جنيها.