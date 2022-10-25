سعر الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 26 أكتوبر 2022

واصل سوق الذهب في سوريا مساره الهابط وسط ارتفاع تكاليف المعيشة في اقتصاد يعاني أزمات متعددة، أبرزها شح المحروقات وانقطاع الكهرباء.

وتراجع متوسط سعر الذهب في سوريا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تزامنًا مع انخفاض المعدن الأصفر النفيس عالميًا لليوم الثاني على التوالي.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير.

ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي، في وقت تسجل البلاد ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم والأسعار.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلى 132.728 ألف ليرة (52.83 دولار)، وفقًا لمنصة gold-price-today.com لرصد أسعار الذهب.

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا، إلى نحو 116.140 ألف ليرة (46.22 دولار).

كما انخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا اليوم، إلى نحو 99.547 ألف ليرة (39.62 دولار).

وعن سعر الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 77.425 ألف ليرة (30.82 دولار).

فيما سجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، نحو 4.127 مليون ليرة (1643 دولارًا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات مساء اليوم في سوريا نحو 929.117 ألف ليرة (369.79 دولار).

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط توقعات باستمرار السياسة التشديدية القوية من قبل معظم البنوك المركزية من أجل كبح التضخم.

وحذر الملياردير الأمريكي "باري ستيرنليخت" في مقابلة مع مجلة "فورتشن" من أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرتكبون خطأ برفع معدلات الفائدة بقوة، خاصة مع انخفاض المؤشرات الاستباقية للتضخم مثل أسعار المنازل والسلع الأساسية خلال الأشهر الأخيرة.

وتتوقع الأسواق المالية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر المقبل، في حين يشير استطلاع رأى لوكالة "رويترز" إلى زيادة قدرها 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر.

ويترقب المستثمرون مزيدًا من البيانات الأمريكية المنتظر صدورها لاحقًا اليوم بما يشمل مؤشر "إس آند بي كايس شيلر" لأسعار المنازل، ومؤشر مجلس المؤتمرات لثقة المستهلكين المتوقع تباطؤه إلى 105.9 نقطة خلال أكتوبر، من 108 نقاط الشهر السابق.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.26% إلى 1649.80 دولار للأوقية، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنسبة طفيفة 0.15% إلى 1647.05 دولار للأوقية.

وهبطت أيضًا العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.75% عند 19.04 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.28% عند 922.12 دولار، وتراجع سعر البلاديوم 1.03% إلى 1988.58 دولار.

وفي هذه الأثناء، استقر مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - عند 111.99 نقطة.