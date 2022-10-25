الآن تم تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 – رابط تفعيل المنحة القطرية شهر 10 الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية الخاصة بشهر أكتوبر، يبحث آلاف المواطنين في هذه الآونة عن رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار الخاصة بشهر 10 أكتوبر، ويترقب المستفيدين من الدعم المالي القطري الموعد الرسمي لإعلان موعد الصرف خلال الساعات القادمة بعد تأخر صرف الدفعة من قبل اللجنة والتنمية بقطاع غزة، وانتظار تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من الدعم والذي من المتوقع أن يكون مئة ألف مستفيد، وجاء هذا الدعم من أجل تخفيف عبء الحياة على المواطنين والأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المعدوم، ومن أجل تلبية احتياجات المعيشة وتحسين الوضع الاقتصادي في ظل الأزمات التي يمر بها قطاع غزة، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر تفاصيل الآن تم تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 – رابط تفعيل المنحة القطرية شهر 10

موعد صرف 100 دولار الخاصة بشهر 10 أكتوبر

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أنها بصدد الإعلان عن الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية والدعم للعائلات الفقيرة والمتعففة والأشخاص أصحاب الدخل المحدود.

بدأت مساء اليوم الثلاثاء 25/10/2022، اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية للشهر الحالي.

وأعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر أكتوبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الأربعاء الموافق 26/10/2022م.

وأوضح السفير العمادي في تصريح صحفي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.





رابط صرف 100 دولار الخاصة بشهر 10 أكتوبر

تتساءل آلاف العائلات المستورة والمستفيدة من المنحة القطرية عن رابط فحص كشوفات أسماء المستفيدين من الدعم لشهر 10 أكتوبر، وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن عملية الصرف ستتم وفق الآلية المقدمة سابقًا وذلك من خلال صرفها بأكثر من 300 مركز ومحل تجاري يتم تسليم الدعم من خلالهم بحسب الموقع الجغرافي للمستفيد.

رابط فحص المنحة القطرية شهر 10 من هنا

والجدير بذكره، أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار فطاع غزة تصرف الدعم القطري لنحو 100 ألف أسرة لجميع الفئات المستفيدة، ويمكنكم الفحص عن أسماء المستفيدين من خلال الرابط المخصص من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي حرصت على توفير رابط للفحص وسيتم تفعيله خلال الساعات القادمة.

فحص المنحة القطرية 100 دولار أكتوبر

وتأخرت عملية صرف المنحة القطرية لهذا الشهر 10 أكتوبر 2022 في قطاع غزة لعدة أيام دون إعلان الأسباب وراء ذلك، حيث سيتم بدء الصرف الأربعاء لـ 100 ألف مستفيد بقيمة 310 شيكل للشخص.

الاستعلام الحكومي ١٠٠ دولار

ونقدم لكم رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 الاستعلام الحكومي-رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 10، وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.