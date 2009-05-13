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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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نتنياهو يطلع نوعام شاليط على محادثاته مع مبارك لإتمام صفقة تبادل الأسرى

  • 18:18 - 13 مايو 2009
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فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة)

اجتمع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه مساء اليوم مع نوعام شاليط والد الجندي الأسير غلعاد شاليط حيث أطلعه على المحادثات التي اجراها مع الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ الاثنين الماضي حول الجهود لانجاز صفقة لتبادل الاسرى مع حركة حماس-وذلك وفقا لما ذكره موقع معاريف مساء اليوم.

 

 وهذه هي المرة الثانية التي يجتمع فيها نتنياهو مع والد شاليط منذ توليه رئاسة حكومة الاحتلال.

 

يشار إلى أن نتنياهو سيعين قريبا مسؤولا جديدا عن ادارة المفاوضات الهادفة الى الإفراج عن الجندي شاليط. 

 

 

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