تفاصيل سبب اختطاف الفتاة أماني العسيري في منطقة عسير سعودية .. قصة المفقودة اماني العسيري

تفاصيل قصة فقدان واختطاف الفتاة أماني العسيري في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية ، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على تويتر وفيسبوك ضجت اليوم الثلاثاء الموافق 25-10-2022 آلاف التغريدات التي تجاوزت قرابة 8 آلاف تغريدة حتى الآن والتي يناشد فيها المواطنين السعوديين السلطات وكل الجهات المعنية بتكثيف البحث عن الفتاة أماني العسيري وفي إطار ذلك قام فريق فلسطين اليوم بكتابة هذه المقالة بسبب عمليات البحث التي يجريها آخرون لمعرفة تفاصيل قصتها حيث وضعنا لكم في هذه السطور كافة التفاصيل المرفقة بالصور والفيديو وكل ما عليكم الآن هو الاستمرار في قراءتها وهي على النحو التالي:

تفاصيل اختطاف الفتاة أماني العسيري في عسير

وعن تفاصيل الفتاة المفقودة والمخطوفة أماني العسيري التي تبلغ من العمر 20 عاما فقد فقدت اثارها منذ 14-1-1444 الذي يصادف يوم الجمعة الماضية الساعة الثالثة عصرا في منطقة محايل بعسير ، وبحسب ما تم تداوله فقد اختطف أماني من أمام منزلهم من قبل شخصين يستقلان سيارة من نوع جيمس اسود ( يوكن) مظللة بالكامل موديل 12 أو 13 .

وعن تفاصيل اختطاف أماني العسيري ، فقد ترجل أحدهم من السيارة وقام بأركابها بالقوة من أمام المنزل بمساعدة الآخر وبعد ذلك قاموا بالهرب سريعا من ذلك الموقع وكانت هنالك امرأه من جيران امناي وعن طريق الصدفة عبر احد نوافذ منزلها قد شاهدت ما حدث .

وأبلغت هذه السيدة على الفور وقامت بالذهاب إلى والدتها وأخوتها وابلاغهم أيضا وبمحاولات الاتصال بها على هاتفها تم اغلاق هاتفها من قبل مختطفيها وما زال مغلق حتى الان ، بالمقابل استنفرت الأجهزة الأمنية بتلك المنطقة .

قصة اختطاف الفتاة أماني العسيري في عسير

وكثفت تلك الأجهزة البحث والتعميم بأوصاف سيارة الخاطفين وتكثيف النقاط التفتيشية ولكن دون جدوى ولا أي دليل وكان الدليل فقط اوصاف تلك السيارة الخاطفة فقط.



وتعد المخطوفة أماني العسيري وحيدة والدتها الطاعنة في السن من البنات ولديها اخوة وتم رفق هاشتاق مخصوص لها للمساعدة في البحث عنها من ذلك الوقت .

وتناشد اسرتها وزير الداخلية والشعب السعودي كافة في مساعدتهم في البحث عن ابنتهم المختطفة وتعيش الأسرة كاملة في حالة مأساوية نتيجة فقدان ابنتهم واختطافها التي ما يزال مصيرها مجهول حتى الآن وهل هي حية أم ميتة . وعمليات البحث عليها لا تزال مستمرة .

المفقودة اماني العسيري

عبير علقت : ""اماني وحيدة امها الطاعنه في السن" صارلي نص ساعه ابكي على هالجملة يا رب ترجع لأهلها سالمه ".

#جنتل58 #المفقوده_أماني_العسيري السلام عليكم…

ياجماعه في بنت اسمها اماني العسيري مفقوده من منطقة عسير تحديدا محايل عسير من الجنوب،البنت عمرها ٢٠ سنه وصارلها مفقوده اكثر من ٣ اشهر،امها وابوها يناشدون الناس بمساعدتهم صدقوني بمجرد تشاركون بهالهاشتاق رح تساعدونهم بأيجادها. — A. (@ask7074) October 24, 2022

محمود علق "ليش في قصص المفقودين والمختفين نجد نفس القصة وكأن كاتبها واحد حيث أنه يتم اختطاف الولد أو البنت من أمام منزلهم وفي وضح النهار وفي وقت المفروض تكون الحركة فيه نشطة والخاطف أو الخاطفين ينزلون من السيارة ويخطفون الشخص بكل حرية وما أحد يشوفهم إلا حرمة وبالصدفة كانت على النافذة تتفرج ".

يوسف علق على وسم المفقودة اماني العسيري : "يا رب يا رب يا رب رجعها لأهلها سالمه دون اذى واذيه وبشر اهلها برجوعها لبيتها انت ارحم الرحمين واكرم الاكرمين ".



عبدالله علق : :استودعناها ربي اللي اعاد يوسف لأبيه ، تخيلوا لو كانوا مركبين كاميرات مراقبة او أحد الجيران مركبها كان سهلوا كثير تفاصيل للجهات المختصة بالوصول للمجرمين بأسرع وقت . لذلت لابد من وجودها في كل بيت ".

نور علقت على هاشتاق المفقودة اماني العسيري : "لا حول ولا قوة الا بالله الله يرجعها لأهلها حيه او ميته يا ربي لا تفجعنا بأنفسنا ولا باحبابنا ولا تبلانا قلبي اوجعني حسبي الله ونعم الوكيل ".

طلال علق "السلام عليكم… يا جماعة في بنت اسمها اماني العسيري مفقودة من منطقة عسير تحديدا محايل عسير من الجنوب، البنت عمرها ٢٠ سنه وصار لها مفقودة اكثر من ٣ اشهر، امها وابوها يناشدون الناس بمساعدتهم صدقوني بمجرد تشاركون بهالهاشتاق رح تساعدونهم بإيجادها".