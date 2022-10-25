اضبط تردد قناة إكسترا لايف وسينما Extra live الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات

تردد قناة إكسترا لايف وسينما Extra live الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات ، يواصل المتابعون من جميع انحاء دول العالم في البحث عن التفاصيل التي توصلهم عبر محركات البحث على الانترنت والتي يتقدمها محرك جوجل الشهير عن تردد قناة اكسترا لايف التي تعرض في محتواها الجذاب برامج ونشرات متنوعة ما دفع الالاف من الأشخاص في الحرص على ضبط الإشارة على شاشات التلفاز وهي فضائية مصرية تقدم أخبار محلية وإقليمية وعالمية على مدار الساعة وتعمل على تقديم أبرز الأخبار الحصرية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية وغيرها وعن التفاصيل الكاملة فهي على النحو التالي التي قام بكتابتها فريق فلسطين اليوم .

تردد قناة إكسترا لايف Extra live الجديد 2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة تردد قناة إكسترا لايف Extra live وهو التالي: تردد القناة: 11785 ، معدل الترميز: 27500 ، استقطاب: عمودي ، معامل تصحيح الخطأ: 6/5 ، وذلك على القمر الصناعي نايل سات .

وبعد ان تعرفنا على التردد نشير لكم إلى أن قناة اكسترا لابف تهتم ببث الكثير من الأحداث بشكل مباشر سواء داخل مصر أو خارجها كما أن القناة التي هي في بث التجريبي تقوم بتقديم باقة متنوعة من افضل البرامج سواء الاجتماعية او السياسية وكذلك الرياضية وفيما يلي خطوات ضبط التردد .

تردد قناة EXTRA CINEMA نايل سات 2023

اسم القمر نايل سات 7 غرب

التردد 11565

الاستقطاب افقى

الترميز 27500

نسبة التصحيح 6/5

نظام البث hd

التشفير مجانى

ضبط قناة إكسترا لايف Extra live الجديد 2023

وفي هذه السطور وضعنا لكم خطوات ضبط قناة إكسترا لايف Extra live الجديد 2023 على الرسيفر وعلى شاشات التلفاز وهو على النحو التالي: أولا: ومن خلال الريموت الخاص بجهاز الريسفير أو الاستقبال، واختيار «القائمة أو MENU، ثم قم بعدها باختيار من القائمة الإعدادات.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية ، قم باختيار ضبط الهوائي، ثم يترتب على تحديد القمر الصناعي «النايل سات» والضغط على البحث الأعمى للقنوات المتاحة.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة من عملية ضبط تردد القناة، وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة يجري تحميل القنوات الجديدة على جهاز التلفاز الخاص بك، وبعد انتهاء التحميل، تظهر رسالة باكتمال البحث، ويجب في تلك الحالة حفظ البيانات.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع تردد قناة إكسترا لايف وسينما Extra live الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات نتنمى ان تكون قد نالت اعجابكم .