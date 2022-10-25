بالصور على وقع "دماء الشهداء": قرار رئاسي يحل نقابة الأطباء يثير الغضب وإعلان "الطوارئ" غداً

على وقع الأحداث الساخنة التي تشهدها مدن الضفة المحتلة، وأصوات مشيعين شهداء مدينة نابلس، أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرار بقانون يحل مجلس نقابة الأطباء المنتخب، الأمر الذي أثار غضباً على كافة المستويات.

بدأ الرفض للقرار من قبل نقابة الأطباء التي ردت بشكل عاجل على القرار بتصعيد واحتجاج، فقررت إغلاق الرعاية الصحية الأولية والعيادات والمراكز الخاصة ومقري وزارة الصحة في رام الله ونابلس غداً الأربعاء.

وقال بيان نقابة الأطباء: مَن يقرر مصير النقابة هم الأطباء أنفسهم فقط، ونرفض المرسوم الرئاسي الذي يدعو لإنهاء نقابة الأطباء الشرعية والمنتخبة، ونطالب بإلغاء هذا المرسوم.

وأعلن الأطباء حالة الطوارئ غداً في كل المستشفيات مع بقاء الأطباء المناوبين في العمل فقط، وندعو الأطباء للتجمهر داخل مقر النقابة المؤقت برام الله غداً الساعة 11 ظهراً لرفض القرار الرئاسي.

قرار الرئيس

فقد أصدر الرئيس محمود عباس اليوم الثلاثاء قرارا بقانون يتضمن حل مجلس نقابة الأطباء الفلسطينيين الحالية، وإنشاء مجلس جديد برئاسة الدكتور نظام نجيب".







موقف النقابة

ورفضت نقابة الأطباء الفلسطينيين، القرار بقانون الصادر من قبل الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ضد النقابة والقاضي بحلها وتشكيل أخرى جديدة.

واعتبر نقيب الأطباء الفلسطينيين، شوقي صبحة، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن قرار حل النقابة غير قانوني، وجاء مفاجئا لهم. مؤكدًا: "ستتخذ النقابة موقفًا بشأن ذلك خلال الساعات القادمة".

وشدد على أن نقابة الأطباء بالقدس نقابة منتخبة، وما زالت تابعة للأردن، ولها قانونها، "لدينا ممتلكات مشتركة لمنتسبيها، ومدخرات في القدس ومن الصعب التنازل عنها".

وحذر "صبحة" من أن تشكيل نقابة فلسطينية في ظل الظروف الحالية "يعني مصادرة الاحتلال لهذه المقرات والمدخرات، كما يجري مع المؤسسات الفلسطينية بالقدس، ويعرضه مقار وممتلكات النقابة لخطر المصادرة لأنها تتبع للأردن".

ونوه إلى أن تشكيل نقابة فلسطينية خالصة مطلب سابق منذ 1996 "لكن الظروف السياسية لم تسمح بذلك".

ولفت نقيب الأطباء النظر إلى أن أحد بنود القرار بقانون يبقي على الوضع الحالي لكن بتبديل أعضاء النقابة المنتخبين بأشخاص غير منتخبين، "وهذا غير مفهوم ولا تفسير له".

وحول طبيعة رد فعل النقابة على القرار، نوه "صبحة" إلى أن هناك هيئة عامة لنقابة الأطباء هي صاحبة القرار؛ "نحن تفاجئنا ولم يصلنا القرار بالطرق الرسمية حتى الآن، وحصلنا بطريقتنا عليه".

واستطرد: "كما لم يتواصل معنا أي طرف رسمي لتفسير ما جرى، والنقابة بصدد اجتماعات لدراسة طبيعة الرد على القرار الأخير".







رفض حقوقي

من جهتها، عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن الخطورة بالغة لصدور قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، والذي جرى بموجبه تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، لمجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب.

ورأت الهيئة أن هذا القرار بقانون يشكل سابقة خطيرة، واعتداءً على حرية العمل والتنظيم النقابي، ومن شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة وهو ما يضر بسير عمل القطاع الصحي، كما أنه يوجه رسالة خطيرة لجميع الأجسام النقابية المنتخبة ويضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة.

وطالبت الهيئة المستقلة سحب القرار بقانون المذكور وعدم ترتيب أية تبعات عليه.



