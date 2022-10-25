تصاعد كبير.. 61 عملاً مقاوماً في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة



تصاعدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة بشكل كبير، فقد تم رصد 61 عملاً مقاوماً، تزامناً مع ارتقاء ستة أقمار من المقاومين الفلسطينيين في نابلس ورام الله فجر اليوم.

وبحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات الفلسطيني "معطي"، فقد وقعت عملية طعن وسبع عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين، إلى جانب تفجير عبوتين ناسفتين، والتصدي لثمانية اعتداءات للمستوطنين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وحطم الشبان الثائر سبع مركبات للمستوطنين، وقاموا بإلقاء تسع زجاجات حارقة ومفرقات نارية صوب آليات ومواقع الاحتلال العسكرية، تخللها تحطيم كاميرة عسكرية وإسقاط طائرة تصوير.

وفي تفاصيل العمليات النوعية، أصيب مستوطن بعملية طعن في قرية الفندق بمحافظة قلقيلية، وشهد اقتحام الاحتلال لنابلس اشتباكات متكررة وعمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى 25 نقطة في الضفة الغربية، وسط اشتعال الغضب الشعبي بعد استهداف الاحتلال لمقاومين من مجموعة عرين الأسود في نابلس، واستشهاد خمسة مقاومين بعد اشتباكات مسلحة عنيفة مع جيش الاحتلال والقوات الخاصة التابعة له.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا في القدس المحتلة، فيما اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال في بلدتي أبو ديس وبدو، وحي ضاحية السلام، تخللها إلقاء حجارة وإسقاط طائرة تصوير للاحتلال.

ووقعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة العيزرية، إلى جانب إلقاء 4 زجاجات حارقة قرب مستوطنة جفعون و3 زجاجات على الطريق رقم 450 بالقدس المحتلة.

وتواصلت أعمال المقاومة في جنين، وأطلق مقاومون النار على حاجز الجلمة الواقع شمال المدينة، فيما جرى استهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة قرب الحاجز العسكري.

كما نفذ مقاومون ثلاث عمليات إطلاق نار صوب جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز سالم، ومستوطنة شكيد، وبلدة رمانة بجنين.

وتصدى الفلسطينيون لاعتداءات الاحتلال في منطقة عابود برام الله، وحطموا مركبات مستوطنين، ورشقوهم بالحجارة، بينما وقعت مواجهات منفصلة قرب حاجز بيت إيل ومستوطنة عوفرا وقرية النبي صالح وعبوين.

وفي نابلس التي شهدت موكب مهيب لتشييع شهداء المقاومة، أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة فجر اليوم، ووقعت اشتباكات متكررة وتفجير لعبوات ناسفة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة بمدينة بيت لحم، وطولكرم، وسلفيت، وأريحا، وقلقيلية، والخليل