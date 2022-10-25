مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ولايبزيغ الآن على يلا شوت بجودة HD اليوم .. بث مباشر ريال مدريد لايف LIVE يلا كورة

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ولايبزيغ الآن على يلا شوت بجودة HD اليوم الثلاثاء الموافق 25-10-2022 حيث سيتم تنظيم المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية على ملعب "ريد بول أرينا" في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث بدأ جميع المتابعين في معظم دول العالم بالاستعداد في الحرص على مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر والتي ستعرض في القنوات الرياضية المحلية منها بي ان سبورت حيث يريد الريال الذي استعد لها منذ أيام تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى الدور 16 في الدوري وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي توصلكم إلى رابط المشاهدة وتشكيلة والقنوات الناقلة وهي على النحو التالي:

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ولايبزيغ الآن

وبعد أن لاحظ فريق الموقع وجود عمليات بحث واسعة جدًا على محرك جوجل الشهير في الوصول إلى رابط مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ولايبزيغ الآن على موقع يلا شوت وهو عبر الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــا ، ويمكن لكم الآن وبكل سهولة تامة مشاهدتها مع الاهل والاحباب .

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان وفلسطين والحادية عشر بتوقيت العراق والكويت والامارات فيما يكون التوقيت في السودان الساعة التاسعة وفي الجزائر وتونس الساعة الثامنة .

بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم الثلاثاء 25-10-2022

وسوف نقدم لكم معلومات إضافية عن المباراة وهي على النحو التالي: أولا: اليوم: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 ، ثانيا: المعلق: أحمد البلوشي، ثالثا: القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium، رابعا: المناسبة: الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا .

ونواصل معكم تقديم رابط مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ولايبزيغ الآن حيث ستنظم المباراة على الملعب: ريد بول أرينا ، الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية ، وعن التشكيلة فهي على النحو التالي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد يلا شوت

أولا: 10:00 مساءً بتوقيت قطر.

ثانيا: 7:00 مساء بتوقيت موريتانيا.

ثالثا: 10:00 مساء بتوقيت جزر القمر .

رابعا: 10:00 مساء بتوقيت السعودية .

خامسا: 9:00 مساء بتوقيت مصر .

سادسا: 10:00 مساء بتوقيت فلسطين .

سابعا: 10:00 مساء بتوقيت الأردن.

ثامنا: 10:00 مساء بتوقيت سوريا .

تاسعا: 10:00 مساء بتوقيت لبنان .

عاشرا: 10:00 مساء بتوقيت العراق .

الحادية عشرة : 9:00 مساء بتوقيت السودان .

الثانية عشرة : 10:00 مساء بتوقيت اليمن .

الثالثة عشرة : 9:00 مساء بتوقيت ليبيا .

الرابعة عشرة : 8:00 مساء بتوقيت تونس .

الخامسة عشرة : 8:00 مساء بتوقيت الجزائر .

السادسة عشرة : 7:00 مساء بتوقيت المغرب .

السابعة عشرة : 11:00 مساء بتوقيت الإمارات.

الثامنة عشرة: 10:00 مساء بتوقيت البحرين.

التاسعة عشرة: 11:00 مساء بتوقيت سلطنة عُمان.

العشرون: 10:00 مساء بتوقيت الكويت .

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ونشير لكم في هذه المقالة إلى تشكيلة فريق ريال مدريد التي سيواجه بها نظيره لايبزيغ الألماني وهي على النحو التالي: إذ يأتي في خط الهجوم وهو التالي: فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس، فالفيردي، أما في خط الوسط: لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، توني كروس (كامافينغا). وفي خط الدفاع: إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، أنطونيو رودريجو (ناتشو)، داني كارفاخال (فيرلاند ميندي). وفي حراسة المرمى: تيبو كورتوا ، وفيما يلي الترددات الناقلة وهو والتالي.

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وبعد ان تعرفنا على تشكيلة ريال مدريد فقد وضعنا لكم في تردد قناة Bein Sport Premium 1 التي ستنقل مباراة ريال مدريد أمام لايبزيغ بث مباشر على القمر الصناعي النايل سات ، الجودة : HD.معامل تصحيح الخطأ : ⅚. معدل الترميز : 27500. الاستقطاب : أفقي. التردد : 11013.القمر الصناعي : نايل سات.

كما ونواصل معكم تقديم المعلومات عحو تردد قناة Bein Sport Premium 1 من أجل متابعة ماتش ريال مدريد بث مباشر والان على القمر الصناعي سهيل سات ، وهو التالي: وتكون الجودة HD، ومعامل تصحيح الخطأ : ⅚. وعن معدل الترميز فهو : 27500.، والتردد 11623(H).

حساب الأسطورة علق : "ريال مدريد يستعد لضم الكوري الجنوبي سون من توتنهام الذي قد ينتقل في هذه المرحلة من مسيرته الكروية". أما حساب سبورت علق :" يريد نجم توتنهام هوتسبير هيونج مين سون اتخاذ الخطوة التالية في مسيرته ويفكر في مستقبله ، حيث كان مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي من أشد المعجبين به".

سامر جردات علق : "تصريح بيدري، وتصريحات تشافي، تجعلني أشعر بأننا نعيش في أكوان متعددة، الكون الذي أعيش فيه غير الكون الذي يعيشون فيه! بيدري يتحدث عن الفوز 4-0 على ريال مدريد، وهو خاسر منذ أسبوع (في الكون الذي أعيش فيه)، وتشافي عن الأداء الجيد وهو بحاجة لمعجزة للبقاء في دوري الأبطال! ما هذا يا رجل؟ ".

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خليل كتب : "لحظات تاريخيه ساهم بها مودريتش بتعزيز تاريخ اكبر نادي في تاريخ اللعبة ، سوف اخبر احفادي اني عاصرت افضل لاعب وسط في جيله وشاهدت جميع مواسم الأسطورة الكرواتية مع ريال مدريد ".

محمود علق :"يقود ريال مدريد السباق من أجل إندريك لاعب بالميراس ، وقد عمل النادي بهدوء على توقيع اللاعب ، وهم على اتصال مع حاشية البرازيلي لفترة طويلة والآن حان الوقت لتقديم عرض ".

عبد الحي علق : "روديغير نحن مثل العائلة هنا، تـأقلمي في ريال مدريد كان الأسهل من بين جميع الأندية التي لعبت بها". عبير علق: "جمال موسيالا(لاعب بايرن ميونيخ):" ريال مدريد نادٍ أسطوري. أحببت الكلاسيكو بين كريستيانو مدريد وبرشلونة ميسي".

Le Ballon D’Or Du Peuple pic.twitter.com/IxsDmR2451 — Karim Benzema (@Benzema) October 18, 2022

ونشير لكم إلى أن فريق ريال مدريد تأهل 31 مرة من دور المجموعات من أصل 31 مشاركة في دوري الأبطال. خليل: "رودريغر لاعب ريال مدريد يُجيب على تساؤل ماذا سيكون رد فعلك في كرة الهدف لو علمت أنك ستتعرض لإصابة قوية؟ "سأفعل ما فعلت في كل مرة ولن أخشى ما ستكون النتيجة".

حليم علق : "ريال مدريد إنتصر على لايبزيج 3-2 وتأهل لدور الـ 16 في دوري الأبطال للشباب متصدر المجموعة 4 انتصارات وتعادل ، سجل 19 هدف واستقبل 4 أهداف". وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ولايبزيغ الآن على يلا شوت بجودة HD اليوم الثلاثاء الموافق 25-10-2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .