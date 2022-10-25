"الاحتلال" يمنح "إنرجين" الإذن لبدء الإنتاج من حقل غاز كاريش البحري

منحت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" شركة إنرجين الإذن، اليوم الثلاثاء 25/10/2022، لبدء الإنتاج من حقل كاريش البحري للغاز.

وكانت إنرجين قد قالت إن من المقرر أن تبدأ وحدتها العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ الإنتاج في كاريش في الربع الثالث، لكنها لم تذكر موعدا محددا.

وفي التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول، بدأت مجموعة الطاقة المدرجة في لندن ضخ الغاز إلى منشأة الإنتاج العائمة الخاصة بها في إطار اختبار للتدفق العكسي.

ومن المتوقع أن يوقع لبنان وحكومة الاحتلال يوم الخميس اتفاقا لترسيم الحدود البحرية توسطت فيه الولايات المتحدة، وتوصل إليه الطرفان هذا الشهر، مما يفتح المجال أمام التنقيب عن الطاقة في البحر.