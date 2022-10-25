إصابات واعتقالات خلال مــواجــهات ساخنة مع الاحتلال في الضفة والقدس

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء 25/10/2022، مواجهات في عدة مناطق في الضفة المحتلة والقدس، أدت لإصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة تخللها اعتقالات واسعة.

وأصيب شابان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال قرب مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت في قلقيلية أدت لإصابة شابين برصاص الاحتلال.

كما أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جراء مواجهات اندلعت مع الشبان، شمال غرب القدس المحتلة.

وبحسب مصادر طبية، فإن الشابين أصيبا برصاص "التوتو"، في منطقة الفخذ، وصفت حالتهما بالمستقرة.

وقالت مصادر محلية: "إن المواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال في بلدة بدو، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب الشبان".

وأضافت: "إن قوات الاحتلال احتجزت الشاب محمد عيسى حميدان من البلدة، خلال تواجده في مكان عمله في قرية رافات، لعدة ساعات، قبل أن تفرج عنه".

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على الطريق المؤدية إلى قرى شمال غرب القدس المحتلة، ما أدى إلى عرقلة تنقل المواطنين.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتى من حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، بعد اعتداء المستوطنين عليه.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددًا من المستوطنين هاجموا الفتى عرفات برقان (17 عاما)، أثناء مروره قرب مسجد حي الشيخ جراح، فيما قامت قوات الاحتلال بمداهمة منزل ذويه، وتفتيشه، واعتقاله.

وفي سياق متصل، أصيب 6 مواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية، وسط الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي بكثافة صوب الشبان، مما أدى إلى إصابة عدد منهم، فيما ألقى الشبان الزجاجات الحارقة تجاه قوات الاحتلال.

وعلى المدخل الشمالي لمدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة رأس الجورة وجسر حلحول.

كما اندلعت مواجهات عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، عقب مسيرة منددة بالعدوان على نابلس والاحتلال يطلق قنابل الغاز

كما أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، في مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمال رام الله.

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل تقوع شرقاً.

كما أصيب شاب، بعيار حي في الفخذ، خلال مواجهات التي تركزت في منطقة المفتاح، على المدخل الشرقي لمخيم عايدة شمال بيت لحم.

وفي عزون شرق قلقيلية، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من المدخل الرئيس للبلدة، المغلق ببوابة حديدية منذ أكثر من أسبوع.

وأطلق جنود الاحتلال، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، صوب الشبان، دون وقوع إصابات.

كما اعتقلت القوات، المواطن عنتر هشام عدوان (42 عامًا) بعد أن داهمت منزله وفتشته.