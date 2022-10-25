العدو يهدد باغتيال القائد الميداني لكتيبة نابلس

عقب عمليات الاغتيال التي استهدفت قادة المقاومة وعرين الأسود، والتي كان آخرها الشهيد وديع الحوح ومن قبله الشهيد تامر الكيلاني، أقدمت قوات الاحتلال على إدراج اسم رفيق دربهم الجريح المطارد محمد أبو بكر القائد الميداني في سرايا القدس - مسؤول كتيبة نابلس على قائمة الاغتيالات.

والمطارد محمد أبو بكر، يعد من القادة الميدانيين البارزين في مدينة نابلس والبلدة القديمة، ومطارد لقوات الاحتلال منذ فترة طويلة، وقد نجا من محاولة اغتيال جبانة إثر كمين نصبته القوات الخاصة حيث أصيب بعدة أعيرة نارية في الرأس والرقبة والأرجل واستشهد وأصيب عدد من المقاومين الشهر الماضي.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس فجر اليوم الثلاثاء وحاصرت حارة الياسمينة وقصفتها بالقنابل، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين كتيبة نابلس وعرين الأسود مع قوات الاحتلال أدت لاستشهاد خمسة من أبطال شعبنا، وجرح عدد آخر من بينهم اثنان من مجاهدي سرايا القدس في كتيبة نابلس.

وكانت سرايا القدس - كتيبة نابلس، قد قالت في بيان مقتضب لها فجر اليوم إن مجاهديها تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة واشتبكوا معها من مسافة قصيرة.