القوى الوطنية بغزة تدعو للمشاركة اليوم في مسيرات تضامنية مع أهالي نابس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:12 م
25 أكتوبر 2022
مسيرة غزة
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دعت القوى الوطنية والإسلامية بغزة، اليوم الثلاثاء، أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في المسيرات الجماهيرية الحاشدة والغاضبة في جميع محافظات  القطاع، تضامناً مع أهلنا في نابلس.

إليكم نص الدعوة:

دعوة جماهيرية عامة

- لأنهم الشهداء من سطّروا ملاحم البطولة والفداء..

-لأنهم الشهداء أبطال عرين الأسود وملحمة نابلس وجنين..

■ تستنفركم القوى الوطنية والإسلامية للمشاركة في المسيرات الجماهيرية الحاشدة والغاضبة، تضامناً مع أهلنا في نابلس.

■ وذلك بعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022م على النحو التالي :

■ محافظة رفح: دوار العودة.

■ محافظة خانيونس: منطقة القلعة.

■ محافظة الوسطى: مفترق النصيرات.

■ محافظة غزة: الجندي المجهول

■ محافظة الشمال: دوار الترانس.

حُضوركم ومشاركتكم دعماً ونصرةً لأهلنا في الضفة الغربية وانتصاراً لأبطال عرين الأسود.

إخــــوانكم||..

القوى الوطنية والإسلامية

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022م

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