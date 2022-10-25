القوى الوطنية بغزة تدعو للمشاركة اليوم في مسيرات تضامنية مع أهالي نابس

دعت القوى الوطنية والإسلامية بغزة، اليوم الثلاثاء، أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في المسيرات الجماهيرية الحاشدة والغاضبة في جميع محافظات القطاع، تضامناً مع أهلنا في نابلس.

إليكم نص الدعوة:

دعوة جماهيرية عامة

- لأنهم الشهداء من سطّروا ملاحم البطولة والفداء..

-لأنهم الشهداء أبطال عرين الأسود وملحمة نابلس وجنين..

■ تستنفركم القوى الوطنية والإسلامية للمشاركة في المسيرات الجماهيرية الحاشدة والغاضبة، تضامناً مع أهلنا في نابلس.

■ وذلك بعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022م على النحو التالي :

■ محافظة رفح: دوار العودة.

■ محافظة خانيونس: منطقة القلعة.

■ محافظة الوسطى: مفترق النصيرات.

■ محافظة غزة: الجندي المجهول

■ محافظة الشمال: دوار الترانس.

حُضوركم ومشاركتكم دعماً ونصرةً لأهلنا في الضفة الغربية وانتصاراً لأبطال عرين الأسود.

إخــــوانكم||..

القوى الوطنية والإسلامية

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022م