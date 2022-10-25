غزة.. اشعال الإطارات المطاطية في منطقة ملكة شرقي القطاع

توجه بعد صلاة العصر مباشرة اليوم الثلاثاء آلاف المواطنين إلى منطقة ملكة شرق حي الزيتون بمدينة غزة، رفضًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن الشبان الذين وصلوا منطقة ملكة القريبة من السلك الشائك بدأوا في إشعال الإطارات المطاطية، وسط انتشار لجنود الاحتلال خلف السواتر الترابية وللجيبات العسكرية، بحماية من دبابات مجنزرة.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية، أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في مسيرات تجوب شوارع القطاع بعد الصلاة العشاء اليوم، رفضًا لاعتداءات واقتحامات قوات الاحتلال لمدينة نابلس وجنين ومدن أخرى، وحدادًا على أرواح الشهداء.

وعّم إضراب في القطاع، في ساعات صباح اليوم، حدادًا على أرواح الشهداء الذي ارتقوا، فجر اليوم، في نابلس ورام الله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد ستة مواطنين برصاص جيش الاحتلال وأكثر 20 إصابة بينها إصابات بحالة حرجة جدًا، في أعقاب الاشتباكات التي دارت في مدينة نابلس ومناطق أخرى.









