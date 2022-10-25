تشافي: مواجهة بايرن ميونخ انتقام.. ولن أرد على مورينيو

يرى تشافي المدير الفني لبرشلونة، أن مواجهة بايرن ميونخ ستكون بمثابة الانتقام في كرة القدم، غدًا الأربعاء، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "أتوقع مواجهة خصم قوي للغاية غدًا، وقوي بدنيا ويعمل بشكل جيد تكتيكيا، ونعتبرهم أحد أفضل الفرق في العالم، وهي مباراة مهمة يجب أن نفوز بها بغض النظر عما يحدث".



وأضاف: "علينا أن نظهر باللعب والانتصار أن ما حدث ضد بايرن من قبل كانت وصمة عار في كرة القدم، ويجب أن نظهر أننا يمكن أن نكون على مستوى هذا النوع من الفرق".



وتابع: "بقدر ما هي معجزة، لدينا أمل ضئيل، ونحن في وضع غير مريح للغاية".



وأوضح: "يجب ألا نفقد عقليتنا، وبعد الكلاسيكو بدا الأمر وكأنه كارثة، وتعاملنا بشكل جيد مع منافسين أقوياء، ويجب مواصلة إظهار أننا فريق يمكنه التنافس ضد هذا النوع من المنافسين، بغض النظر عما يحدث في ميلان".



وعن إمكانية تغيير أسلوب اللعب، كشف: "هذا يعتمد على المباراة، فنحن نملئ وسط الملعب أكثر، ويوجد لاعب حر، وهو جزء من تلك المعركة التكتيكية للمدربين".



وحول كوندي، كشف: "إنه يساعدنا في المبارزات، ولديه مستوى عال للغاية وشديد التركيز، ولديه العديد من المزايا مثل النضح والقيادة".



وأردف: "اللعب بمهاجم صريح يعتمد على الظروف في المباراة، وإذا لم يكن لديك مهاجم يمكنك التكيف مع الأمر، والآن لدينا مهاجم صريح غير عادي".



وعن المنافسين في الدوري الأوروبي، علق: "لم أنظر إليهم بعد، وسنشاهد مباراة إنتر وفيكتوريا بلزن جميعا في غرفة تبديل الملابس".



وحول تصريحات مورينيو الساخرة، علق: "ليس لدي ما أجيب عنه، وإذا كان علينا اللعب في الدوري الأوروبي سننافس".



وعن كريستنسن، كشف: "هو ليس هنا، وسنحاول تجهيزه في عطلة نهاية الأسبوع، فهو يبذل جهدا ويريد المشاركة، وسنرى".



وأردف: "فاتي يؤدي بشكل جيد للغاية، وهو لاعب مهم وهذا هو الدور الذي يجب أن يلعبه الجميع".





وحول ليفاندوفسكي: "إنها مباراة انتقام في كرة القدم، وفرصة له وللفريق".



وأتم: "كيسي اضطر للمشاركة المباراة الماضية بعد إصابة جافي، وسيكون لديه دقائق وسيكون مهما للفريق، وخسارة سيرجي روبرتو مهمة للغاية، ولدي ثقة كبيرة به، ومن العار إصابته لأنه كان في أفضل لحظاته هذا الموسم".