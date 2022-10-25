الجهاد الاسلامي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جرائم الاحتلال

أكد طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة المحتلة أن يد المقاومة طويلة، ولن نبقى مكتوفي الأيدي أمام جرائم الاحتلال بحق الشعب.

ووجه عز الدين خلال حديثه لإذاعة صوت الأسرى التحية لشهداء جبل النار الباسلة ، مشدداً على أن هذا اليوم يوم دامي ومجزرة حقيقية نفذتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس وبحق مقاوميها.

وشدد على أن المحتل سيدفع الثمن غالياً، وأن الكتائب سترد على الجريمة بكل الطرق والوسائل المتاحة.

ولفت إلى أن الضفة المحتلة ت اليوم عيش حالة من تطور العمل المقاوم ينتشر في كافة قراها ومخيماتها ومدنها، وهناك عمليات نوعية نفذتها كتيبة جنين ببصمات قوية وأصبحت تشكل تهديداً حقيقياً على المحتل الذي يحاول إضعاف الحالة فيما المقاومون مستمرون فيها بكل الوسائل والطرق.