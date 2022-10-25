الداخلية تنشر أسماء المسافرين وآلية السفر ليوم غد عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن كشف أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم غد الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة السابعة، والثامنة حتى الرقم (270) من الكشف رقم (2022/35) هنــــــــــــا ، والحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/41) هنـــــــا.

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت الوزارة، إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت من المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

بالإضافة إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.