إصابات واعتقالات في مواجهات مع الاحتلال في الخليل

أصيب شابان بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية "إن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء المؤدي إلى منطقة تل الرميدة وسط الخليل، أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي في الأطراف، حيث اعتقلت أحدهما".

وعلى المدخل الشمالي لمدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة رأس الجورة وجسر حلحول على المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

يذكر أن كافة مدن الضفة تشهد منذ ساعات الصباح مواجهات بين جنود الاحتلال الإسرائيلي والشباب الفلسطيني الثائر، غضباً وتضامناً مع أهالي مدينة نابلس بعد العدوان الإسرائيلي الواسع الذي أسفر عن ارتقاء 5 شهداء وإصابة العشرات بعد اشتباكات عنيفة بين مقاومين وجنود الاحتلال في مدينة نابلس، وشهيد آخر في رام الله.