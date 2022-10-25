"الشعبية القيادة العامة" تزف شهداء الوطن الأبطال وتؤكد حق شعبنا في الرد على جرائم الاحتلال

زفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة لجماهير شعبنا، شهداء نابلس ورام الله الأبطال، الشهيد البطل وأحد قادة عرين الأسود وديع صبيح حوح، والشهيد البطل حمدي محمد شرف، والشهيد البطل علي خالد عنتر، والشهيد البطل حمدي صبيح قيم، والشهيد البطل مشعل زاهي بغدادي، والشهيد البطل محمود قصي التميمي، والذين ارتقوا مقبلين غير مدبرين، خلال اشتباك بطولي مسلح مع العدو الصهيوني في مدينة نابلس ورام الله، فجر اليوم الثلاثاء.

وأكدت الجبهة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المقاومة هي الطريق الوحيد والتعبير الطبيعي عن واقعنا وحالنا في ظل الاحتلال الصهيوني وإرهابه الذي يستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، كما تؤكد أن جرائم العدو الصهيوني بحق شعبنا في الضفة والقدس لن تفلح أبدأ بكسر إرادة مقاومينا الصلبة، وستبقى جذوة المقاومة مشتعلة حتى زوال الكيان الصهيوني وإقتلاعه من كامل أرضنا.

وقالت الجبهة في بيانها:" إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وإذ نزف ونفخر بشهداء نابلس الأبطال الذين تصدوا لقوات الاحتلال بكلّ شجاعة وعزة وإباء، لنؤكد حقّ شعبنا في الردّ، وتدفيع الاحتلال ثمناً غالياً، وإنّ دماء قادتنا الأبطال وأبناء شعبنا لن تذهب هدراً، وستظل دماء الشهداء وقود ثورة تطارد الاحتلال في كل مكان وزمان".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بيان صحفي صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة حول استشهاد مقاومين فلسطينيين في نابلس ورام الله

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة تزف شهداء نابلس ورام الله الأبطال وتؤكد حق شعبنا في الرد على جرائم الاحتلال وتدفيعه الثمن غالياً

تزف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة لجماهير شعبنا، شهداء نابلس ورام الله الأبطال، الشهيد البطل وأحد قادة عرين الأسود وديع صبيح حوح، والشهيد البطل حمدي محمد شرف، والشهيد البطل علي خالد عنتر، والشهيد البطل حمدي صبيح قيم، والشهيد البطل مشعل زاهي بغدادي، والشهيد البطل محمود قصي التميمي، والذين ارتقوا مقبلين غير مدبرين، خلال اشتباك بطولي مسلح مع العدو الصهيوني في مدينة نابلس ورام الله، فجر اليوم الثلاثاء.

وتؤكد الجبهة أن المقاومة هي الطريق الوحيد والتعبير الطبيعي عن واقعنا وحالنا في ظل الاحتلال الصهيوني وإرهابه الذي يستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، كما تؤكد أن جرائم العدو الصهيوني بحق شعبنا في الضفة والقدس لن تفلح أبدأ بكسر إرادة مقاومينا الصلبة، وستبقى جذوة المقاومة مشتعلة حتى زوال الكيان الصهيوني وإقتلاعه من كامل أرضنا.

إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وإذ نزف ونفخر بشهداء نابلس الأبطال الذين تصدوا لقوات الاحتلال بكلّ شجاعة وعزة وإباء، لنؤكد حقّ شعبنا في الردّ، وتدفيع الاحتلال ثمناً غالياً، وإنّ دماء قادتنا الأبطال وأبناء شعبنا لن تذهب هدراً، وستظل دماء الشهداء وقود ثورة تطارد الاحتلال في كل مكان وزمان.

وإنها لثورة حتى تحرير الأرض والإنسان

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة

المكتب الإعلامي - فلسطين

25/10/2022