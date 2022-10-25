الاحتلال يهدم خيمتين سكنيتين ويعتدي على مسن بالضرب جنوب الخليل

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، خيمتين سكنيتين واستولت عليهما وعلى أدوات منزلية، واعتدت بالضرب على مسن، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين في قرية الجوايا شرق يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية :" إن قوات الاحتلال داهمت قرية الجوايا وهدمت خيمتين سكنيتين واستولت عليهما وعلى أدوات منزلية، تعود ملكيتها للمواطنين أدهم أحمد الشواهين وموسى حسن الشواهين، كما اطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب المواطنين ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق، واعتدت بالضرب على افراد العائلتين ما تسبب بإصابة المسن أحمد الشواهين (70 عاما) برضوض".

بدوره، أكد المواطن أدهم الشواهين، أن الاحتلال صعد اعتداءاته بحق المواطنين في قرى وخرب ومسافر يطا جنوب الخليل من خلال هدم المنازل والمنشآت، ومنع المواطنين من البناء، وحرمانهم من الكهرباء ومياه الشرب لحملهم على الهجرة عن منازلهم وترك أراضيهم لصالح توسيع البؤر الاستيطانية.