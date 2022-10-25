الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 280 جنديا أوكرانيا على ثلاثة محاور وإسقاط طائرة "ميغ-29"

أعلنت الدفاع الروسية، أن قواتها قضت على أكثر من 280 جنديا أوكرانيا خلال التصدي للهجمات على ثلاثة محاور في يوم، فيما أسقط الطيران الروسي طائرة "ميغ-29" أوكرانية في منطقة نيكولايف.

وأفادت الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في تقريرها اليومي بأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 130 قتيلا على محور نيكولايف-كريفوي روغ (خيرسون)، وأكثر من 120 قتيلا على محور كراسني ليمان وأكثر من 30 قتيلا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك).

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية: