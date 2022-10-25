الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 280 جنديا أوكرانيا على ثلاثة محاور وإسقاط طائرة "ميغ-29"

أعلنت الدفاع الروسية، أن قواتها قضت على أكثر من 280 جنديا أوكرانيا خلال التصدي للهجمات على ثلاثة محاور في يوم، فيما أسقط الطيران الروسي طائرة "ميغ-29" أوكرانية في منطقة نيكولايف.
وأفادت الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في تقريرها اليومي بأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 130 قتيلا على محور نيكولايف-كريفوي روغ (خيرسون)، وأكثر من 120 قتيلا على محور كراسني ليمان وأكثر من 30 قتيلا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك).
وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:
- إصابة أربعة مراكز قيادة للقوات الأوكرانية في دونيتسك ومنطقتي خاركوف ونيكولايف، ومأرب للمروحيات في دونيتسك، إضافة إلى 68 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 182 منطقة
- تدمير مستودعي أسلحة وذخيرة للقوات الأوكرانية في دونيتسك ومنطقة نيكولايف
- إسقاط 13 طائرة أوكرانية بدون طيار، واعتراض سبع قذائف من راجمات الصوايخ HIMARS و "سميرتش" وثلاثة صواريخ HARM أمريكية مضادة للرادار
- إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 326 طائرة و162 مروحية و339 2 طائرة بدون طيار، و383 منظومة صاريخ مضادة للطائرات، و 066 6 دبابة ومدرعة أخرى، و874 راجمة صواريخ، و3525 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و6758 مركبة عسكرية خاصة.