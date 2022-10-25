حداداً على شهداء الوطن…صفارات الإنذار تدوي في قطاع غزة

دوت صفارات الإنذار، ظهر اليوم الثلاثاء، في كافة مناطق قطاع غزة حداداً على شهداء نابلس ورام الله.

وجاء إطلاق صفارات الإنذار ضمن فعاليات الإضراب العام الذي أعلنت عنه القوى الوطنية والإسلامية صباح اليوم.

وأعلن خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في بيان للفصائل الفلسطينية 25/10/2022 ، عن إضراب شامل في قطاع غزة الساعة 12 ظهراً بما يشمل إغلاق المحال التجارية والمرافق الحكومية .

ودعا القيادي البطش خلال بيان للفصائل عقب الاجتماع الذي عقد اليوم لتشكيل قيادة موحدة أمام عربدة قوات الاحتلال وقعان مستوطنيه ، داعياً الغرفة المشتركة إلى الانعقاد فورا لبحث سبل إسناد الضفة.

وطالب بيان الفصائل أبناء شعبنا في قطاع غزة للخروج مساء اليوم تلبية لنداء الواجب ، موجهاً التحية لعناصر الأجهزة الأمنية الذين تصدوا لقوات الاحتلال .