د. الحساينة: الضفة تشهد حالة من الغليان والاستنهاض والمرحلة التي تمر بها قضيتنا حساسة وحرجة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، أن الشعب الفلسطيني يعيش مرحلة جديدة من النضال، إذ يبدع فيها العقل النضالي والوعي الفلسطيني، وتتألق فيها الروح النضالية الثورية الفلسطينية ضد المحتل الصهيوني في كل نقاط التماس.

وشدد الحساينة، في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن الحالة الجديدة هذه تستدعي حشود كل مكونات الشعب الفلسطيني خلف هذه الفكرة والظاهرة، لاسيما في هذه المرحلة الحساسة والحرجة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية، وأن تدعمها وتحميها وتوفر لها كل وسائل الحماية.

وقال: "شعبنا الفلسطيني قادر على أن يبدع في كل مرحلة من مراحل النضال، واليوم الضفة الغربية تشهد حالة من الغليان وحالة من الاستنهاض للشبان الذين يحاول الاحتلال ابعادهم عن بعدهم الوطني".

كما أكد على أن الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس لم ولن يغادر مواقع النضال أبداً، موضحاً "أن هناك عوامل كثيرة تتعلق بالشكل الذي تكون فيه المقاومة، ولا شك أن تجربة كتيبة جنين وغيرها من الكتائب لسرايا القدس، أعطت دفعة ثقة لشعبنا ومقاومينا أننا نستطيع مقاومة العدوان والبطش الصهيوني بحق أهلنا ومقدساتنا".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته بحاجة إلى أن يتوحد أكثر من أي وقت مضى خلف هذه الحالة والخيار المقاومة، موجهاً التحية لأبطال شعبنا من أبناء الأجهزة الأمنية الذين انحازوا لشعبهم ومقاومة شعبهم وتصدوا للقوات الصهيونية الخاصة، كما توجه بالتحية لأهالي نابلس وعريين الأسود وكتيبتي نابلس وجنين وكل أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الثلاثاء 25/10/2022 عن ارتفاع أعداد الشهداء في مدينتي نابلس ورام الله لستة، بينهم قياديين في كتيبة عرين الأسود، بعد عملية "إسرائيلية" واسعة في البلدة القديمة في مدينة نابلس فجراً.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس هم: وديع صبيح حوح (31 عاماً)، وحمدي صبيح رمزي (30 عاما)، وعلي خالد عمر عنتر (26 عاماً)، وحمدي محمد صبري حامد شرف (35 عاماً)، ومشعل زاهي بغدادي (27 عاماً) الذي استشهد متأثرا بجراحه.