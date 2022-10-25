أبو مجاهد: الفصائل دعت إلى ضرورة الالتحام للدفاع عن أهالي نابلس

اعتبر مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين محمد البريم، "أبو مجاهد"، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، أن مخرجات اجتماع فصائل العمل الوطني والإسلامي الذي عقد ظهر اليوم في مدينة غزة، جاءت دعماً واسناداً لأهالي نابلس المضطهدين.

وأكد البريم في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ أنهم دعوا إلى ضرورة التحام القوى الفلسطينية من أجل الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في نابلس وجميع المدن المحتلة، إضافة ضرورة الالتحام في كل مناطق التماس في غزة والضفة والقدس، رداً على الإجرام الصهيوني الممنهج.

كما نعى الاجتماع شهداء الضفة المحتلة الذين ارتقوا فجر اليوم، الذين بذلوا دمائهم لتبقى قضية فلسطين حاضرة، وبقاء الاشتباك، وجبهة القتال والمقاومة مشتعلة على أرض فلسطين.

ودعا الاجتماع غرفة العمليات المشتركة إلى ضرورة الانعقاد العاجل لتكثيف أوجه الدعم والمساندة لأبناء الشعب الفلسطيني في نابلس، رداً على ما يجري هناك من اغتيالات، وعدوان وجرائم من الاحتلال بحق الأهالي، مشيراً إلى أن الدماء التي نزفت اليوم لن تذهب هدراً.

وحيّا الاجتماع ابطال الأجهزة الأمنية الذين التحموا مع أبناء شعبهم في التصدي للعدوان الصهيوني الممنهج على أهالي نابلس، كما تم دعوة كل التشكيلات العسكرية الجهادية في الضفة إلى ضرورة الرد والتصدي للعدوان والثأر للشهداء، وتم التأكيد على أن اغتيال القادة لن يثني شعبنا عن مواصلة طريق الجهاد حتى التحرير.

يشار إلى أن ستة شهداء ارتقوا فجر اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال في نابلس وقرية النبي صالح شمال رام الله.