بالصور صور أولية للإضراب الشامل في مدينة غزة واغلاق المحال التجارية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:32 م
25 أكتوبر 2022
اضراب غزة.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

اضراب غزة 3.jpg
اضراب.jpg
اضراب غزة.jpg
اضراب في غزة.jpg

متعلقات