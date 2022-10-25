بالصور صور أولية للإضراب الشامل في مدينة غزة واغلاق المحال التجارية

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صور أولية للإضراب الشامل في مدينة غزة واغلاق المحال التجارية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:32 م
25 أكتوبر 2022
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صور أولية للإضراب الشامل في مدينة غزة واغلاق المحال التجارية
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