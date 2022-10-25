تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الإثنين
23° - 22°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.54
يورو
3.45
جنيه مصري
0.18
دينار أردني
4.99
جنيه إسترليني
3.92
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
صور أولية للإضراب الشامل في مدينة غزة واغلاق المحال التجارية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:32 م
25 أكتوبر 2022
متعلقات
بالصور
صور أولية للإضراب الشامل في مدينة غزة واغلاق المحال التجارية
12:32 م
الجهاد الإسلامي: ما يجري في مدينة نابلس هو إجرام وإرهاب منظم لن يرهب شعبنا ولن ينال من عزيمته
01:35 ص
مقتل مواطن وإصابة أخر خلال شجار في مدينة جنين
05:15 م
"الجهاد الإسلامي" تزُف الشهيد صلاح بريكي ابن "كتيبة جنين" الذي ارتقى أثناء تصديه لاقتحام مدينة جنين
11:09 ص
عاجل