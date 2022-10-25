إصابتان برصاص الاحتلال  خلال مواجهات غرب القدس

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات في بلدة بدو، شمال غرب القدس المحتلة.

وقالت مصادر طبية ، إن شابين أصيبا برصاص "التوتو"، في منطقة الفخذ، وصفت حالتهما بالمستقرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب الشبان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب محمد عيسى حميدان، من بلدة بدو، خلال تواجده في مكان عمله في قرية رافات، لعدة ساعات، قبل أن تفرج عنه.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الطريق المؤدية إلى قرى شمال غرب القدس المحتلة، ما أدى إلى عرقلة تنقل المواطنين.