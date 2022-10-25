كتيبة جنين تستهدف مستوطنة "شاكيد" وحاجز "سالم" في جنين

أعلنت كتيبة جنين، صباح اليوم الثلاثاء، عن خوض مجاهديها لاشتباك مسلح مع الاحتلال قرب مستوطنة "شاكيد" قرب جنين.

وأوضحت كتيبة جنين، مجاهديها استهدفوا دوريات الاحتلال على حاجز "سالم" العسكري بصليات كثيفة من الرصاص.

وقال :كتيبة جنين: في تغريدة لها على تويتر:"بعون الله وقوته وتوفيقه مجاهدونا الأبطال يخوضون اشتباك على مستوطنة "شكيد" ويمطرون قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص رداً على مجزرة نابلس والعدو يعترف بوقوع أضرار في ما يسمى المنطقة الصناعية".

وأضافت :كتيبة جنين:ســ10:00 بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا من استهداف دوريات الاحتلال على حاجز سالم العسكري بصليات كثيفة من الرصاص محققين اصابات مباشرة رداً على مجزرة نابلس وانسحاب مجاهدينا بسلام.