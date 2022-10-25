القيادي البطش في بيان الفصائل: إضراب في غزة يشمل كافة المرافق ودعوات لمسيرات ليلية إسناداً لنابلس

أعلن خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في بيان للفصائل الفلسطينية 25/10/2022 ، عن إضراب شامل في قطاع غزة الساعة 12 ظهراً بما يشمل إغلاق المحال التجارية والمرافق الحكومية .

ودعا القيادي البطش خلال بيان للفصائل عقب الإجتماع الذي عقد اليوم لتشكيل قيادة موحدة أمام عربدة قوات الاحتلال وقعان مستوطنيه ، داعياً الغرفة المشتركة إلى الانعقاد فورا لبحث سبل اسناد الضفة.

وطالب بيان الفصائل ابناء شعبنا في قطاع غزة للخروج مساء اليوم تلبية لنداء الواجب ، موجهً التحية لعناصر الاجهزة الامنية الذين تصدوا لقوات الاحتلال .