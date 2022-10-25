مواعيد بداية ونهاية ونسبة كسوف الشمس.. مواعيد بداية ونهاية ونسبة كسوف الشمس في المدن الفلسطينية اليوم، وفق ما أعلنته الجمعية الفلكية الفلسطينية، فإن سماء فلسطين ستشهد كسوفا جزئيا ظهر اليوم الثلاثاء يستمر لساعتين كاملتين، وسط تحذيرات عدة من الدفاع المدني ومختصين، وأطباء، أذ يوصون المواطنين عامة وطلبة المدارس على وجه الخصوص لاسيما في المستويات الابتدائية والاعدادية، من النظر إلى أشعة الشم في وقت الكسوف حتى لا تتضرر شبكية عينيه ويصيبهما حرق كبيرة لا يمحيها العلاج أو الزمن.

مواقيت بداية ونهاية كسوف الشمس في فلسطين غزة

ويبحث الفلسطينيون في جميع المدن عن، مواعيد بداية ونهاية ونسبة كسوف الشمس.. مواعيد بداية ونهاية ونسبة كسوف الشمس في المدن الفلسطينية اليوم، حيث من المقرر أن تبدأ ظاهرة كسوف الشمس في سماء فلسطين الساعة الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الساعة الثالثة، أي تستمر ساعتين كاملتين، وسترفق لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في هذه المقالة، مواقيت بداية ونهاية كسوف الشمس في فلسطين غزة، لتتعرفوا على مواقيت حدوث ظاهرة الكسوف في المدن بالتفصيل.





موعد بداية الكسوف في فلسطين

ظاهرة كسوف الشمس تحدث باستمرار بين فترة وأخرى، حيث يبحث الفلسطينيون الآن عن، موعد بداية الكسوف في فلسطين، إذ إن كسوف الشمس إحدى الظواهر الطبيعية التي تدل على قدرة الخالق عز وجل، إذ يختفي قرص الشمس بشكل جزئي أوكلي أو حلقي لمدة من الزمن وهي ظاهرة مبهرة بكل ما للكلمة من معنى، وسماء فلسطين على موعد ظهر اليوم مع هذه الظاهرة الربانية.

سماحة المفتي:



كسوف الشمس آية من آيات الله يخوف بها عبادة، وليست كما يقال أنها ظاهرة كونية لا أثر لها. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 24, 2022

موعد انتهاء الكسوف في فلسطين اليوم

الفلسطينيون في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل يبحثون عن، موعد انتهاء الكسوف في فلسطين اليوم، حيث إنهم يعلمون بمدى الضرر الذي سيخلفه كسوف الشمس على كل ما يتعرض لأشعة الشمس وقت الكسوف، كما إن هناك أدعية عدة يرددها الناس عند كسوف الشمس وخسوف القمر، حيث هناك من يرغب بترديد الأدعية ومنهم من يفضل سماعها وتنزيلها لحفظها، مواعيد بداية ونهاية ونسبة كسوف الشمس.. مواعيد بداية ونهاية ونسبة كسوف الشمس في المدن الفلسطينية اليوم.