وسط تزايد عدد الإنذارات ..الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى ويخشى من رد محتمل

أعلنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" صباح السوم الثلاثاء 25/10/2022 رفع حالة التأهب واليقظة القصوى قبل أسبوع من الانتخابات "الاسرائيلية"، ​​خوفا من رد المقاومة في الضفة على عدوان نابلس الذي أسفر عن ارتقاء 6 شهداء.

وأكد مراسل قناة كان العبري إيتاي بلومنتال أن الساعات القليلة القادمة حساسة، وسيحاول فيها المسلحون الفلسطينيون تنفيذ عمليات انتقامية.

وكانت وسائل الاعلام العبرية قالت :" عكس الحملات الانتخابية الأخيرة، فإن انتشار عناصر الشرطة "الإسرائيلية" لن يركز على مناطق الاقتراع ولكن في محاولة لمنع عملية يمكن أن تلقي بظلالها على يوم الاقتراع.

وذكرت المواقع العبرية أن عدد من الانذارات بتنفيذ عمليات يتزايد، والتحذيرات من العمليات لا تتركز فقط على مناطق في الضفة الغربية وانما تشمل ايضا مناطق الخط الاخضر.

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" نفذت الليلة الماضية عملية عسكرية مباغتة في نابلس استهدفت خلالها قادة عرين الأسود ، مما أدى لارتقاء خمسة شهداء بينهم اثنين من قادة عرين الأسود .