طريقة أداء صلاة الكسوف وموعدها والفرق بين الكسوف والخسوف، طريقة أداء صلاة الكسوف وموعدها والفرق بين الكسوف والخسوف، يبحث الكثيرون في هذه الأوقات عن الطريقة الصحيحة لأداء صلاة وموعده والفرق بين الكسوف والخسوف، وخاصة بالتزامن مع الكسوف الكلي للشمس المتوقع حصوله اليوم الثلاثاء، ومؤخراً زادت عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان : طريقة أداء صلاة الكسوف وموعدها والفرق بين الكسوف والخسوف، ولمعرة كافة التفاصيل نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

الكسوف الكلي للشمس

ومن المتوقع أن يشهد العالم ظهر اليوم الثلاثاء الموافق لـ25 أكتوبر 2022، وذلك بسبب حدوث كسوف كلي الشمس لثاني مرة هذا العام، حيث يعتبر الكسوف من آيات الله، والتي يستحب فيها الصلاة والدعاء وذكر الله، ولذلك يؤدي المسلمون صلاة الكسوف في وقت كسوف الشمس.





طريقة أداء صلاة الكسوف

هناك صلاة لكسوف الشمس وخسوف القمر، والتي وردت عن النبي صل الله عليه وسلم، حيث كان يتوجه إلى الله بالصلاة والدعاء أثناء كسوف الشمس، وهي عبارة عن ركعتان، يمكنك أن تصليها كما يلي:

- تكبر تكبيرة الإحرام.

- تقول دعاء الاستفتاح.

- تقرأ سورة الفاتحة وسورة طويلة.

- تركع ركوع طويل.

- تقوم من الركوع وتقول "سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد".

- تقرأ سورة الفاتحة وتقرأ سورة طويلة مختلفة عن التي قرأتها في الركعة الأولى.

- تركع مرة أخرى وتطيل الركوع.

- تقوم من الركوع وتقول "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، ثم تقف وقوفًا طويلًا.

- ثم تسجد سجدتين طويلتين، ويجب أن تطيل الجلوس بين السجدتين.

- ثم تقوم لتُكمل الركعة الثانية، وتفعل ما فعلت في الركعة الأولى كاملًا، ولكن يجب أن يكون أقل في الطول من الركعة الأولى.

- وأخيرًا تقرأ التشهد وتسلم.

موعد صلاة الكسوف

يكون موعد صلاة الكسوف هو عند بداية حدوثه، حيث يجب ألا تصلي حتى يرى الناس الكسوف، وذلك وفقًا لما ورد عن النبي صل الله عليه وسلم:"إذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى ينجلي" رواه مسلم.





الفرق بين صلاة الخسوف والكسوف

تعتبر طريقة صلاة خسوف القمر هي نفس طريقة كسوف الشمس، ولكنها تختلف فقط في كون صلاة الخسوف جهرية لأنها تصلى ليلًا، بينما صلاة الكسوف تكون سرية، لأنها تصلى نهارًا. ذلك لقول عائشة رضي الله عنها: " جهر النبي صل الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته". بينما استدل البعض عن سرية صلاة الكسوف عن قول سمرة رضي الله عنه "صلى بنا النبي ﷺ في كسوف لا نسمع له صوتا".